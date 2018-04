Knijp de nieuwe Mercedes C-Klasse Coupé in de billen

Door: BV

Mercedes heeft doorheen de geschiedenis al een paar halfslachtige coupés in het gamma van de C-Klasse geparkeerd. De ergste was ongetwijfeld de CLC. In recente tijden waren de C-Klasse Coupés dan weer lovenswaardig, maar weinig uitzonderlijk. En als het allemaal even kan, wil Mercedes ook dat hoofdstuk achter zich laten met de nieuwe C-Klasse Coupé. Daarmee hoopt het bedrijf eindelijk meer klanten weg te kunnen lokken bij de Audi A5 Coupé en de BMW 4-Reeks (voorheen de 3-Coupé). Hij loopt alvast mooi in de pas met de vierdeurs en break.

Binnen geen verschil

Het aantal deuren heeft geen invloed op de boorplank. En er is dan ook enkele reden waarom het dashboard anders zou moeten zijn dan bij een vierdeurs. En dat is het dus ook niet. Als je wat meer sportiviteit wil, dan biedt Mercedes je de nodige aankledingsmogelijkheden. Rood leder en carbon sierlijsten bijvoorbeeld. En sportmeubilair. Maar het hoeft niet eens.

Aangepast onderstel

De C heeft het meest geavanceerde onderstel uit z’n gamma. Dat is nu eenmaal zo. Naast een multilink achteras beschikt die ook over een vierlink voorwielophanging en rondom kan je tegen meerprijs de stalen veren laten vervangen door luchtbalgen. Daar staan Audi en BMW nog steeds van te kijken. Dat zegt evenwel niets over de afstelling. En die belooft bij deze tweedeurs wat sportiever van inborst te zijn. De ophangingsrubbers zijn aangepast, net als veren en dempers. En in het hele proces ging de rijhoogte met 15mm omlaag.

De motoren

Ja, natuurlijk kennen we die ook al uit de andere versies. Er zijn in dit geval vier benzinemotoren en twee diesels. In die laatste categorie kan je kiezen tussen 170 en 204pk. Bij de benzines is de waaier breder. Daar gaat het van 156 tot 245pk. Voorlopig, want er zit natuurlijk ook een AMG-versie aan te komen (tegenwoordig al in 2 of 3 smaken) en misschien gaat Mercedes zelfs op herhaling met een Black Series. De première is vanzelfsprekend gepland voor het Autosalon van Frankfurt dat half september de deuren opent.