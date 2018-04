Lamborghini Aventador SV Roadster buigt in Pebble Beach

Door: BV

Als constructeur van supersportwagens kan je dezer dagen maar beter afzakken naar het mondaine Pebble Beach in Californië. Daar troept autominnend Amerika samen voor het Concours d’Elegance en nogal wat bezoekers zit er daar warmpjes in. Als je wat nieuws voor te stellen hebt, strik je er misschien zelfs al enkele klanten. Lamborghini probeert dat in elk geval voor de Aventador Super Veloce Roadster. Die heeft een design dat natuurlijk erg lijkt op dat van de gesloten versie, maar dan met een hardtop die uit twee panelen bestaat die elk minder dan 6kg wegen.

Prestaties

De SV heeft een aparte striping en koetswerkkit (met een weinig subtiele achtervleugel), naast een 6,5l V12 die 750pk en 690Nm opwekt. Met 1.575kg op de weegschaal (bijna 50kg minder dan de Roadster zonder 'SV') kan de roadster naar 100km/u in 2,9 tellen en blaast de open tweezitter door tot iets meer dan 350km/u op de teller staat.