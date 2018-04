Dit wordt de nieuwe Kia Sportage

Door: BV

Hyundai heeft een nieuwe Tucson. En dat betekent eigenlijk automatisch dat zustermerk Kia ook een nieuwe SUV klaarstoomt. Een nieuwe Sportage, want Kia is wat consequenter in z’n benaming dan z’n Zuid-Koreaanse broeders die een generatie ix35 als intermezzo gebruikten.

Evolutie

De Sportage wordt een gloednieuwe auto. Maar op vlak van design heeft Kia al enkele jaren een degelijke koers die het bedrijf geen windeieren legt. En daarom is hier natuurlijk gekozen voor een evolutie in het lijnenspel. Herkenbaar, maar wel fris. En wellicht ook groter, al laat Kia nog niets los van technische details. Op de IAA (het Autosalon van Frankfurt dus) dat medio september de deuren opent, weten we wellicht meer.