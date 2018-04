Ramp Tianjin treft Volkswagen en Toyota

Door: ADD

Na de verwoestende explosie in de Chinese stad Tianjin wijkt de Volkswagen Group voor hun overslagactiviteiten in China uit naar de havens van Shanghai en Guangzhou. Europa's marktleider had eerder al aangekondigd dat bij de ontploffingen in Tianjin 2700 ingevoerde Beetles en Touaregs beschadigd of vernietigd waren. VW heeft eveneens een transmissiefabriek in Tianjin, maar die ligt op zo’n 20 kilometer van de plaats van de catastrofe. De productie zou er ongehinderd verdergaan.

Toyota stopt productie in Tianjin



Bij Toyota daarentegen hebben ze besloten het werk in de productievestiging in de buurt van de getroffen havenstad pas maandag 23 augustus te hervatten. Een vijftigtal werknemers die in de buurt van de fabriek wonen is gewond, een aantal onder hen ernstig. Ook in een andere vestiging 70 kilometer verderop liggen de banden stil. De productie is er afhankelijk van onderdelen die via de haven van Tianjin komen. In totaal werken 12.800 mensen in de zogenaamde TEDA-fabriek. De Japanse autoreus bouwt er de Corolla en RAV4 voor de Chinese markt.

Bij de explosie afgelopen donderdagnacht zijn meer dan 100 mensen gestorven en kwamen er giftige chemicaliën vrij.