Quattro E-tron Concept voorbode Audi Q6

Door: BV

SUV’s, met hun gewicht, bodemvrijheid en hoge zwaartepunt, kan je ze weliswaar snel maken, maar nooit echt sportief. Maar dat betekent niet dat je niet kan doen alsof. De BMW X6 doet het al twee generaties, de Mercedes GLE heeft een cursus toneel gevolgd en omdat het allemaal verkoopt als zoete broodjes wil Audi ook een product met dezelfde rol. Dat wordt de Q6, waarvan deze Quattro E-Tron Concept (te zien op het Autosalon van Frankfurt) de voorbode is.

Elektrisch aangedreven

De Q6 zit op vlak van formaat tussen de Q5 en Q7 in. Logisch. En hij staat op de tweede generatie van het MLB-platform. Met een motor in lengterichting dus. Voor de aandrijving van de concept car staan drie elektromotoren in. Die zorgen ervoor dat het showexemplaar niet alleen permanent op de vier wielen wordt aangedreven, maar ook dat de aandrijving de SUV actief in de bocht kan duwen, door bijvoorbeeld meer vermogen los te laten op het buitenste achterwiel. Het sap komt van een door LG en Samsung gezamenlijk ontwikkelde lithium-ion-batterij die 500km lang kan worden uitgeperst.

Cd van amper 0,25

Audi beweert dat de Quattro E-Tron Concept over een grondig geoptimaliseerd koetswerk beschikt dat met een minimum aan weerstand door de atmosfeer wordt geduwd. Door onder meer gebruik te maken van actieve aerodynamica (zoals een verstelbare diffuser) zou de luchtweerstand slechts 0,25 bedragen.

Plaats voor vier

Het interieur is naar eigen zeggen erg ruim en luxueus voor vier inzittenden. Maar waar je eigenlijk plaats wil nemen is achter het stuur. De hele inrichting is op de bestuurder gericht. En die weet zich omringt door een boordplank waarin elk scherm (en dat zijn er nogal wat) door OLED's wordt verlicht. Dat is voor het eerst.