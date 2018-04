Een Rolls-Royce Phantom voor schippers

Door: BV

Rolls-Royce komt tegenwoordig om de haverklap met een speciale uitgave of een uniek model op de proppen. Om uit te pakken met de fineerkunsten van z’n ambachtslieden, met de vaste hand van de schilder van de koetswerkmotieven. Dat soort zaken. Ditmaal is er een Phantom die geïnspireerd is door een klassiek jacht. Eentje voor schippers dus. Compleet met gouden compas in een lade in het dashboard.

Phantom Nautica

Blauw en wit is een klassieke combinatie voor marine en dat zijn dan ook de kleuren die voor het koetswerk gebruikt zijn. Binnenin is er lichtbruin leder en weelderig toegepaste houtfineer, zoals we dat van Rolls gewend zijn. En aan binnen- en buitenkant sieren ankermotiefjes de boel op.