Daihatsu FX gaat aan onze neus voorbij

Door: BV

Daihatsu trok begin 2013 weg uit Europa. Iets wat de meeste mensen niet eens gemerkt hebben. En dat is zonde, want het bedrijf is een heuse compacte-auto’s-specialist. Op het Autosalon van Indonesië (waar de Honda BR-V dus niet het enige nieuws was) toont het z’n expertise nog eens met een kleine SUV. Net wat in Europa de rage is, maar - voor de duidelijkheid - het merk komt niet terug.

Aziatische smaak?

De buitenzijde van deze zo goed als productierijpe concept is best licht verteerbaar. Dynamisch en hoekig. En met een compacte voetafdruk van 3,8 op 1,69m. Maar onder de kap zit een typisch Aziatische combinatie: een klein (1,2l) benzinemotortje dat gepaard wordt aan een automaat.