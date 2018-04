Koop de Bentley van Keith Richards

Door: BV

Het mag een half mirakel heten dat de Rolling Stones de sixties overleefd hebben. En Keith Richards is geen uitzondering. Maar deze Bentley, die bij Bonhams op het blok gaat, zal de bandleden waarschijnlijk allemaal overleven. Deze Bentley S3 Continental Flying Spur werd door Richards nieuw gekocht in de sixties maar werd de afgelopen vijf jaar compleet gerestaureerd en is nu klaar voor weer een halve eeuw.

Blue Lena

Keith Richards hield van de Bentley. Omdat hij tot een sociale klasse behoorde waarin hij niet geboren was. En hij reed er ver mee, tot hij hem in 1978 verkocht. Van Engeland naar Marokko bijvoorbeeld - na een inval van de Britse politie op een ‘heidens’ bandfeestje waar nogal wat verboden middelen in beslag werden genomen.

De Bentley doopte Richards ‘Blue Lena’ naar de legendarische Jazz-zangeres Lena Horne die haar hoogdagen al in de jaren veertig en vijftig beleefde. De auto duikt zelfs op in Richards biografie, waar hij fijntjes aanstipt dat er maar 87 van gemaakt zijn. En dat Blue Lena wel eens vaker een chauffeur achter het stuur moest verdragen die zo stoned was als een garnaal.

Voor een miljoentje

Achter datzelfde stuur kan je nu ook kruipen. Het staat rechts, uiteraard en dus zal je meer geld moeten neerleggen dan de andere bieders. Bonhams schat dat die ergens tussen € 800.000 en € 1 miljoen willen betalen.