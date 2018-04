Niet langer onstrafbaar met gepersonaliseerde nummerplaat

Door: BV

In mei moest de Belgische overheid na een parlementaire vraag schoorvoetend toegeven dat bestuurders van een auto met een gepersonaliseerde nummerplaat ‘onzichtbaar’ waren voor trajectcontroles. Een zaak die gek genoeg niet (op basis van het gelijkheidsbeginsel) heeft geleid tot het opschorten van alle bekeuringen door dergelijke systemen. Maar Ben Weyts die in Vlaanderen de ministerpost voor (im)mobiliteit in handen heeft, belooft nu beterschap.

Iedereen gelijk voor de wet

Er wordt € 50.000 euro geïnvesteerd in een upgrade van het systeem voor trajectcontroles. Het gaat daarbij enkel en alleen over aanpassingen aan de software. Wanneer die actief zijn, zullen bestuurders met gepersonaliseerde nummerplaten niet langer straffeloos te snel kunnen rijden op stukken met trajectcontroles. Wanneer de aanpassingen exact actief zullen zijn, is niet bekend.