Bugatti wil van geen SUV of vierdeurs weten

Door: BV

Bugatti heeft behoorlijk wat moeite gehad om elk exemplaar van de Veyron buiten te krijgen. Maar het is uiteindelijk gelukt. En inmiddels werkt het merk hard aan een opvolger. Die zal naar alle waarschijnlijkheid Chiron als naamplaatje krijgen. En het recept blijft hetzelfde. Dat bleek al uit spyshots, en het wordt nu ook door Bugatti-baas Wolfgang Dürheimer bevestigd.

Alleen een sportwagen is edel

Dürheimer verklaart dat de absolute top in de autosector slechts in één enkele categorie bereikt kan worden. En dat is dat van de tweezitter. ‘De supersportwagens volgen allemaal dat recept. Er is geen SUV en er is geen vierdeurs sedan’, observeert hij. En hij concludeert verder dat die koetswerkvormen daarom voor Bugatti niet relevant zijn. De vierdeurs sedan Galibier blijft dus een concept car.

Veyron-opvolger wordt ‘veel beter’

Over de Veyron-opvolger laat Dürheimer voorlopig alleen los dat hij ‘veel beter’ wordt. Details horen daar niet bij, maar uiteraard gaat de wereld uit van nog indrukwekkerder prestaties. Maar er wordt voor verbetering in alle dimensies gezorgd.

Binnenkort meer nieuws

Cijfers en details zijn nog niet bekend, maar de eerste hapklare brokken informatie zullen binnenkort op ons bord liggen. De Chiron is inmiddels aan de eerste potentiële klanten getoond en Bugatti’s bereidwilligheid om nu met informatie te komen, getuigt van de positieve reacties van dat selecte clubje.