Kia toont nu zelf nieuwe Sportage

Door: BV

Over goed twee weken staat de nieuwe Kia Sportage te blinken op het Salon van Frankfurt. Van die auto weten we eigenlijk al lang hoe hij eruit ziet dankzij een hele hoop lekken en spionagebeelden. Je zou dus verwachten dat de Koreanen zo stilaan met wat concrete informatie naar buiten komen, maar niets is minder waar. Drie foto’s, en pas als die verteerd zijn, wordt er meer nieuws gelost.

Helemaal geen nieuws?

Natuurlijk ziet de Sportage er beter uit op studiobeeld dan in de weinig flatterende foto’s die we tot op heden te zien kregen. Maar dat is geen nieuws. Het enige wetenswaardige dat Kia lost, is dat de wielbasis is toegenomen met de gekende heilzame effecten voor de interieurruimte. En nu op naar volgende aflevering…