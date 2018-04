Lada presenteert Vesta Crossover

Door: BV

In Moskou wordt een beurs voor terreinwagens gehouden. Lada presenteert daar de Vesta Cross Concept die wordt aangekondigd als een break voor alle terrein.

Gebaseerd op Vesta

Het studiemodel, dat volgens Lada wel eens realiteit zou kunnen worden, is gebaseerd op de Vesta. Iets wat we zelf natuurlijk ook al in de gaten hadden. Voor de rest moet je raden naar specificaties of evidenties opsommen. Dat de bodemvrijheid verhoogd is, dat hij op vijfsspaaks lichtmetalen velgen rust en dat zwart plastic en een donkere grille hem stoer doen ogen, bijvoorbeeld.