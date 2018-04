M Performance voor nieuwe BMW 7

Door: BV

Gek eigenlijk dat het ‘M Performance’-programma van BMW eigenlijk zowat alles aanpakt, behalve de feitelijke performance. M Styling was een beter naam geweest voor het programma. Want daar kan je de zwarte nieren in de grille, de carbon spiegelkappen, de drukkere bumpers en zijschorten, de kleine achtervleugel en de grote 21-duims lichtmetalen velgen voor de nieuwe BMW 7-Reeks immers wel toe rekenen.

Draadloos je iPhone opladen

Er zijn ook nog twee nieuwtjes die helemaal niets met M te maken hebben. De eerste is een plaid. Ja, een dekentje. Laat ons daar niet meer woorden aan vuil maken. De tweede is een draadloze oplaadfunctie voor je (nieuwe) iPhone. Het meest noemenswaardige aspect daarvan is dat BMW je iPhone niet gewoon ergens op laat leggen, maar verticaal ergens tussen laat klemmen. Dat neemt natuurlijk minder plaats in beslag en je telefoon zit netjes vast, maar daar wordt het verschil met een conventioneel docking-station dan weer erg klein.