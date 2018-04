Zie daar, de nieuwe Toyota Prius

Door: BV

De nieuwe generatie van de Toyota Prius gaat wellicht eind oktober in première op het Autosalon van Tokio. Maar ook hier is de kat uit de zak gekropen. De Prius Club Malaysia wist immers deze ongecamoufleerde exemplaren op de gevoelige plaat vast te leggen. Dat lijkt ons geen club om mee te spotten, want ze zijn geschoten tijdens transport per vliegtuig. Die club heeft overal spionnen zitten.

De Toyota Mirai achterna

Toyota lijkt z’n uiterste best te doen om de nieuwe Prius spannender te maken. Op z’n minst op vlak van vormgeving. Daarin zien we heel wat invloeden van de aanstormende waterstofauto van Toyota - de Mirai. Het meest opvallend zijn de forse achterlichtunits. Die lopen erg ver door, zowel op de flank als naar beneden. Het wordt wellicht wennen, die nieuwe Prius.