Cactus Concept M wil moderne Citroën Méhari zijn

Door: BV

Wie herinnert zich de Citroën Méhari nog? Met de simpele, betrouwbare mechaniek van de 2PK, een pluimgewicht om door veld en strand te ploegen, een koetswerk dat je desnoods met de tuinslang proper kon spuiten en - al snel erna - een heuse cultstatus. De C4 Cactus wil dat ook allemaal wel. En daarom is de Citroën nu grondig verbouwd tot Cactus M Concept. M, voor Méhari uiteraard.

Klim aan boord

De C4 is uit zichzelf al behoorlijk eigenzinnig, maar Citroën gaat hier nog een flinke stap verder. Het schrapte de achterportieren, maakte het dak verwijderbaar en voorzag een opstaptrede in de flanken. En zo kan je achteraan letterlijk aan boord klimmen.

Het interieur is ook hier helemaal waterbestendig. En als er te veel water in de auto staat, schroef je gewoon de dop los. Ook de zetels, bekleed met gekleurde neopreen (zoals bij wetsuits), is bestaand tegen zeewater en is net als het materiaal van het dashboard sneldrogend.

Snel gaan kijken

De Cactus M debuteert op de IAA in Frankfurt. En wie ‘m wil zien, gaat maar beter naar de beurs (of die van Brussel in januari). Want op de weg zal de Cactus M wellicht nooit komen.