BMW 225xe is Plug-in hybride

Door: BV

BMW heeft in de aanloop van het Salon van Frankfurt deze 225xe voorgesteld. Dat is de stopcontacthybride van de 2-Series Active Tourer.

Vierwielaandrijving

De 1,5l turbo driecilindermotor drijft de voorwielen aan terwijl een 7,7 kWh lithium-ion batterij instaat voor de aandrijving van de achterwielen. Het benzineblok wekt 136pk en 220Nm op en de elektromotor doet er nog eens 88pk en 165Nm bij. Goed voor een top van 202km/u en een sprintje van 6,7 seconden.

Maar het gaat uiteraard vooral om het verbruik en de CO2-uitstoot. En dat zakt volgens de Europese meetcyclus naar 2,1l/100km en 49g/km. De 225xe kan dan ook tot 41km op de accu teren en elektrisch snelheden tot 125km/u halen. De stroom weer bijvullen aan een gewoon stopcontact duurt 3 uur en een kwartier.

De 225xe gaat later dit jaar nog in productie. In Duitsland heeft de auto zelfs al een prijs: € 37.800.