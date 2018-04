BMW 330e Plug-in Hybrid is gemaakt voor de verbruikscyclus

Door: BV

BMW presenteert vandaag niet alleen de 2 Active Tourer voor het stopcontact, maar ook de 330e die graag dezelfde verbinding maakt om z’n 7,6 kWh Lithium-ion accu op te laden. Naast die 88pk sterke elektromotor is er ook nog een 2-liter turbomotor met 184pk ingeplant.

Minder koffer

De accu zit onder de koffervloer en dat zal je geweten hebben. In plaats van 480l is er nog slechts 390l stouwvolume beschikbaar.

Gemaakt voor de verbruikscyclus

De elektromotor zit hier niet bij de achterwielen, zoals bij bovenstaande 2-Serie, maar net voor de automatische versnellingsbak. BMW moest wel wat anders doen, want in tegenstelling tot het busje van BMW heeft deze berline wel nog steeds achterwielaandrijving. Tussen die achterwielen kon BMW dus niet doen wat het wou. Niettemin kan de elektromotor in haar eentje voor de aandrijving zorgen. Tot 40km lang en met maximaal 120km/u. Prestaties die lang niet toevallig nét voldoende zijn om in de Europese testcyclus (waar de auto nooit sneller moet dan 120km/u en die snelheid slechts voor zeer korte tijd - seconden! - moet aanhouden) goed te scoren. En kijk - een CO2 afgifte van maximaal 49g/km en een verbruik van 2,1l/100km zijn het spectaculaire resultaat.

Snelle berline

Wie zo’n 330e koopt, kan het feit dat hij bovenstaande verbruikscijfers zelf maar moeilijk kan realiseren, naar de achtergrond dwingen door zich op te trekken aan de prestaties. Want de 330e is erg vlot. 100 duurt 6,1 seconden en de top is 225km/u.