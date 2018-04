Alaskan wordt Renaults eerste pickup

Door: BV

Officieel is dit een concept car. Een probeersel. Maar maak je geen illusies. Deze pickup van Renault komt in de catalogus. Snel. Wellicht al in de eerste helft van volgend jaar.

Met de Duster Oroch heeft Renault in Latijns Amerika (want daar wordt de merknaam Dacia niet gevoerd) al een eerste pickup in de catalogus. Maar die blijft op dat continent. Europa krijgt echter ook een pickup. Die is gebaseerd op de nieuwe Nissan Navara en deze concept vormt daarvan de voorbode.

In deze Alaskan wordt de aandrijfkracht voorzien door een viercilinder diesel uit het Renault Master-bestelwagenprogramma. Die zit voorin en wordt in lengterichting ingebouwd. De uiterlijke opsmuk van deze opwarmer hoef je echter niet te verwachten. Z’n laadvermogen van 1 ton wel. En Renault zal zich evenmin beperken tot de dubbele-cabine-stijl van deze Alaskan. Er komt keuze uit een singlecab (alleen voorzetels) en ook een Club Cab (kleine achterbank).

Waarom een pick-up?

Er rommelt wat in het segment van de pick-ups, dat is duidelijk. Niet alleen de Oroch en de Navara zijn vernieuwd. In recente tijden werden ook Toyota Hilux en Mitsubishi L200 binnenstebuiten gekeerd, introduceerde VW de Amarok en kondigde zelfs Mercedes een pick-up aan. Dat heeft veel te maken met het feit dat die koetswerkvorm wereldwijd waanzinnig populair is (op sommige markten maken ze meer dan 30% van de verkoopsvolumes uit). Maar het feit dat er heel wat winst gemaakt wordt op zo’n functioneel en stoer, maar technisch minder geavanceerd model, is minstens een even grote drijfveer.