100 miljoen pond voor Engelse Nissanfabriek

De Japanse autofabrikant Nissan investeert 100 miljoen pond (ca. € 136 miljoen) in hun fabriek in het noorden van Engeland. In Sunderland zal de nieuwe generatie van de Juke worden gebouwd. Voor de 6.700 werknemers van de productievestiging betekent dat werkzekerheid tot tenminste 2020.

In het Verenigd Koninkrijk bouwt Nissan de kleine SUV Juke, de Note- en Qashqai-modellen en hun elektrische auto Leaf. Minister van Financiën George Osborne noemde de mededeling "fantastisch nieuws". De auto-industrie speelt namelijk een belangrijke rol in de poging van Groot-Brittannië om in de toekomst minder afhankelijk van de financiële en dienstensector te zijn.