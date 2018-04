Diesel wordt waterstof

Door: ADD

Onderzoekers van het Duitse Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) hebben een nieuwe werkwijze ontwikkeld voor de productie van waterstof (H2) uit diesel. De techniek is bedoeld als een "overbruggende technologie" totdat de gaten in het netwerk van waterstoftankstations gedicht zijn.

4,4kg waterstof uit 20l diesel

Een compacte installatie die bij conventionele benzinestations geplaats zal worden, zet diesel of biodiesel ter plaatse in waterstof om. In één uur kan er volgens de ontwikkelaars uit 20 liter vloeibare brandstof tot 4,4kg H2-gas (met een hoge zuiverheid) gewonnen worden. En dat volstaat om pakweg de Mercedes B-Klasse F-Cell (die nog niet officieel te koop is) vol te tanken wetende dat die bijna een kilogram waterstof per 100 kilometer nodig heeft.

De basisprijs per kilo gas bedraagt met de nieuwe technologie rond € 5,80. Volgens de DLR is dat nipt winstgevend.