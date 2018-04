Mercedes C63 AMG Coupé heeft DTM in het bloed

Door: ADD

Naar aanleiding van de marktintroductie van de C63 Coupé op de IAA stelt Mercedes-AMG een speciaal model van de C63 Coupé en de C63 S Coupé voor. Die kregen het achtervoegsel "Edition 1" en zijn hun looks gaan halen bij de Mercedes-AMG coupés die in het komende DTM-seizoen aantreden.

C63 S Coupé Edition 1

Het S-model krijgt een matgrijs koetswerk met gele striping op de motorkap, het dak en de kont en aan de fronten boven de dorpel. De uitrusting omvat sowieso ook een keramisch high-performance remsysteem en matzwarte velgen met gele flenzen.

C63 Coupé Edition 1

Iets subtieler is de S-loze variant. Hier geen gele maar grijze striping. In tegenstelling tot de S-Coupé staan hier de sportbanden en keramische remmen als extra's op de lijst met opties. Het AMG aerodynamica-pakket kan dan weer voor beide varianten aangestipt worden. In dat geval krijg je naast een grote voorspoiler en zijdelingse flics in de achterbumper ook een speciale diffuser.

Daarbovenop zijn beide Edition 1-modellen standaard met het Night Package uitgerust. En dat wil zeggen meer chroom op de grille, tal van zwarte details (buitenspiegels, raamlijsten... ) en warmtewerend getint glas vanaf de B-stijl. Binnenin zijn er gele siernaden op het afgevlakte stuurwiel, op de deurpanelen en op de armleuningen. De sterker geprofileerde zetels zouden de bestuurder in bochten beter moeten ondersteunen.

Uiterlijke schijn

Mercedes-AMG heeft dan wel erg zijn best gedaan om een absoluut racegevoel op te wekken als je Edition 1 zou spotten, maar onder de motorkap werd er niet gesleuteld. Beide tweedeurs worden aangedreven door de V8 biturbo benzinemotor. Die 4.0 levert 476pk of 510pk als C63 S – niet dat daarover te klagen valt, natuurlijk. De lancering staat in maart op de planning.