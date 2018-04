Zotye kopieert de Audi Q3, maakt het veel goedkoper

Door: BV

We zien het Audi al weglachen, deze flagrante kopie van de Audi Q3 door Chinese autobouwer Zotye. Om de eenvoudige reden dat er toch niets aan te doen is. De totalitaire overheid aldaar weigert niet alleen op te treden tegen lokale constructeurs (die niet zelden de overheid onder de aandeelhouders hebben), maar Westerse automerken riskeren er zelfs vergeldingsmaatregelen. En daarom zal deze namaak Q3 netjes in de catalogus blijven. Tegen een prijs die niet eens de helft bedraagt van ‘het echte spul’.

China kopieert erop los

Het is lang niet de eerste keer dat Chinese automerken Westerse creaties namaken. Hier vind je 10 van de meest flagrante voorbeelden. En in recente tijden werden een namaak Range Rover Evoque, een Tesla-cloon en een SUV - ook van Zotye - die verdacht hard op de Porsche Macan lijkt, voorgesteld.