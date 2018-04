​Tesla kleeft nu al prijs op Model 3

Door: ADD

Tesla's eerste 'model voor de massa', de Model 3 zal in maart 2016 aan de wereld voorgesteld worden. Dat bevestigde Tesla oprichter Elon Musk via Twitter. Pre-orders zouden vanaf dan al mogelijk zijn. Met de productie zou binnen twee jaar, in 2017 dus, gestart worden op voorwaarde dat de nieuwe Gigafactory in de Verenigde Staten tegen dan op volle toeren draait. Die fabriek moet de productiekost van high-performance batterijen naar beneden halen. En ook een prijs noemde Musk al in een notendop: 35.000 dollar, volgens de huidige koers zou dat ca. € 31.000 zijn.