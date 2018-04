Renault Mégane ligt buiten

Door: BV

Renault zit op hete kolen. En de reden is de nakende introductie van de nieuwe Mégane. Die hoort bij een zelden gezien productoffensief dat eerder dit jaar al een SUV voor de middenklasse - de Kadjar - opleverde en dit jaar met de Talisman ook een opvolger voor de Laguna zal produceren. En om het helemaal af te maken is er ook een nieuwe Mégane. Zonder naamswijziging…

Première in Frankfurt

Eind deze week lost Renault de eerste gegevens, samen met de eerste beelden, voor z’n première volgende week in Frankfurt. Maar de eerste beelden circuleren al bij de print-magazines die hun Frankfurt-dossiers (die natuurlijk altijd te laat zijn) voorbereiden. En dan lekt er wel eens iets uit. Of in dit geval: een complete fotoreeks. Die verplicht Renault misschien wel om eerder met informatie naar buiten te komen.

Dynamische verschijning

Dat Renault reikhalzend uitkijkt naar de Mégane, kan je op basis van deze beelden begrijpen. Deze verschijning oogt een pak moderner en dynamischer dan de uittredende generatie. En er vallen enkele markante details te spotten: de vorm van de dagrijverlichting en een interieur met een erg groot centraal display bijvoorbeeld. En er staat een sportief aangeklede GT-versie op het programma. Die badge is duidelijk herkenbaar. Hou deze website dus in de gaten als je niets wilt missen over Renault's nieuwste.