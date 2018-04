Zag je aankomen: Renault toont de nieuwe Megane

Door: BV

Deze morgen ging de Renault Megane al op clandestiene wijze live. Zoals dat zo vaak gebeurt, eerder dan Renault zelf had gewild. De Fransen waren van mening dat ze maar beter een einde konden breien aan de speculaties en gooien nu de eerste details te grabbel. Dit zijn ze.

Langer en breder, maar lager

Het is een trend: berlines worden terug lager. Bij de Mégane gaat er 25mm af. En dat komt omdat ze vaak ook breder worden, zoals ook hier het geval is. Door de huidige uitstoot- en verbruiksfocus, moet je als autobouwer je frontaal oppervlak ‘managen’. Bij de Mégane staan beide voorwielen niet alleen 47mm en de achterwielen 39mm verder uit elkaar, de afstand tussen beide assen werd ook nog eens 28mm groter. Dat belooft meer ruimte voor de achterste inzittenden.

Sportieve GT versie

Naast een reguliere Mégane, die vooral klassevol wil overkomen, staat er ook een sportiever GT-versie in de stijgers. Die heeft andere bumpers, een grille met honingraatmotief, donkere metaalkleurige accenten en 18-duims lichtmetalen velgen.

De motoren

Daar rept Renault nog niet over. Het wil er immers nog eens mee in het nieuws komen. Maar we gaan ervan uit dat het aanbod aanvangt bij een 90pk en 135Nm sterke 0,9l benzinemotor en over een 1.2 en 1.6 loopt tot en met 200pk. Het dieselaanbod zal uitgemaakt worden door vier verschillende 1.5 en 1.6-motoren met minimaal 95 en maximaal 160pk. En dan komt er ook weer een Megane RS waarvoor we tippen op een 1.8 turbo met in eerste instantie 280 en later meer dan 300pk.

Hij zal - net als bijna al het andere nieuws dezer dagen - voor het eerst te zien zijn op het Autosalon van Frankfurt. Een overzicht van alle nieuwigheden op die beurs, vind je hier.