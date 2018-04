Seat Leon Cupra krijgt 10pk meer

Door: BV

Seat voert een paar tweaks uit op z’n tweeliter viercilinder turbomotor die de Leon Cupra aandrijft. En dat levert meer paardjes op. 10 om precies te zijn, voor een totaal van 290 stuks. De trekkracht blijft dezelfde, maar ze is nu beschikbaar over een breder toerentalgebied. Van 1.700 tot zo maar eventjes 5.800t/min. Eerder werd ook al de Ibiza Cupra bijgevijld. Die kreeg (in deze tijden van downsizing) zowaar een grotere motor.

Verfijndere klank

Een handgeschakeld exemplaar gaat nu naar honderd in 5,8 seconden en wordt bij 250km/u beteugeld. Een versie met DSG-automaat (met dubbele koppeling) is één tiende sneller, maar houdt natuurlijk dezelfde topsnelheid. Veel andere wijzigingen vallen er niet te melden, behalve dan dat het Spaanse merk het nu heeft over een ‘nog verfijndere’ uitlaatklank.