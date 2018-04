Project 2&4 van Honda is volwassen kart

Door: BV

Honda trekt het doek van z’n showcar voor het Autosalon van Frankfurt. Dat is deze Project 2&4. Een creatie waarvan het design geïnspireerd is op de RA272 F1-racer uit 1965 (waarvan we een fotootje op onze Facebook-pagina hebben gedropt). Het hoort een pure rijmachine te zijn. Daarom is er zelfs een ‘zwevende zetel’. Die hangt eigenlijk in het ijle aan de structurele middentunnel. Het is overigens niet uitgesloten dat er aan de andere kant, onder de afdekking, nog zo’n tweede zitje zit, maar dat houdt Honda nog even voor zich.

Slechts 405kg

De concept weegt niet meer dan 405kg. Voor de aandrijving wordt een aangepaste krachtcentrale uit een competitie-motor gebruikt. Dat is een 999cc V4 die 215pk en 118Nm opwekt en gepaard is aan een zestrapsautomaat met dubbele koppeling. Maar wat daar het resultaat van is op vlak van prestaties zegt Honda niet.