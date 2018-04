Clubsport is Golf GTI met 265pk

Door: BV

De GTI-uitvoering van de Golf werkt zich almaar dichter naar de 300pk sterke Golf R. De jongste variant - de GTI Clubsport die op het Salon van Frankfurt debuteert - strandt op slechts 35pk van de snelste Golf van het moment.

Met de hand?

We hadden die Clubsport al gezien als concept car, maar nu gaat hij in productie. Uit de tweeliter viercilinder turbomotor wordt nu 265pk gepuurd, maar dat is slechts het halve verhaal. Als je het gaspedaal tegen het schutbord stampt, forceer je de motor immers om 290pk op te wekken. Voor even, een seconde of 10.

De combinatie is voldoende voor een sprinttijd van 6 seconden als je kiest voor de manuele zesbak. Wil je liever niet zelf schakelen dan laat je het over aan een DSG-automaat. Die doet het nog een tiende sneller. De DSG is ook de zuinigste. 6,7l/100km. Het handgeroerde exemplaar slurpt 2 deciliter extra uit de tank.

Knipoog naar de seventies

Ja kan de Clubsport krijgen met een contrasterend zwart dak, maar het valt op dat VW die optie niet heeft gekozen voor het fotomodel. Daarnaast hebben alle Clubsport-versies ook nog eens agressievere voor- en achterbumpers, andere zijskirts, 18-duims velgen en optionele 19-duimers, donkere LED-achterlichten en een specifieke achtervleugel die wel wat weg heeft van een eendenstaartje. Aan de binnenkant zitten dan weer kuipzetels, badges en specifieke sierlijstjes. Alles wat je verwacht dus. Nog één keer terug naar de buitenkant: daar ontwaar je ook nog een zwarte striping waarvan VW zegt dat het een flinke knipoog is naar de originele Golf GTI uit 1976.