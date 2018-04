Audi A8 L te sterk voor Kalashnikov

Door: ADD

Het zou een mop kunnen zijn. Wat hebben sommige politici, oligarchen en drugsbaronnen met elkaar gemeen? Hun auto’s zijn gepantserd... In augustus vorig jaar hadden we het al over de Mercedes S 600 Guard en gisteren passeerde op auto55.be een Range Rover die 15kg dynamiet weerstaat. En nu krijgt de Audi A8 L Security ook een dikker vel.

De nieuwe versie van gepantserde A8 L komt eraan in april 2016. Dan zullen het koetswerk en de beglazing bestand zijn tegen een aanval met pantserdoorborende munitie met een kaliber tot 7,62mm en dat vanop tien meter afstand. Met een AK 47 Kalashnikov moet je dus niet afkomen.

Classified

Ondanks de betere bescherming wordt de A8 L Security niet zwaarder. Aramide, aluminium en gepantserd staal wegen minder dan de oude materiaalmix. Hoeveel gewicht de Audi verliest, en wat hij uiteindelijk weegt, onthult de constructeur niet. Net zoals zovele andere specificaties blijft dat geheim, om de veiligheid van de toekomstige inzittenden te garanderen. Op het autosalon van Frankfurt zal de A8 daarom ook in een afgesloten ruimte staan. Toegang krijgen geïnteresseerden enkel op afspraak.

Enkele details wil Audi echter wel prijsgeven. Onder de motorkap huist ofwel een V8 biturbo benzinemotor met 435pk en 600Nm koppel ofwel een V12 met 500pk en 625Nm koppel. De topsnelheid is begrensd op 210 km/u – sneller kunnen de banden eenvoudigweg niet aan. Chauffeur, passagiers en bagage mogen samen in totaal 600 kilogram wegen.