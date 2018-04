Hoe ziet een autosleutel van € 225.000 eruit?

Door: BV

Wie een Koenigsegg Agera R in de garage heeft staan, is daar meestal niet beschaamd om. En je komt er meestal ook niet ongezien mee buiten. Even discreet wegglippen? Nee, ook dat zal niet lukken. Wie zo'n exclusieve Zweed heeft, pakt maar beter graag uit met z'n kapitaal. En nu we het daarover hebben - op dit niveau kan de prijs van het minste accessoire ongeziene proporties aannemen. De sleutel bijvoorbeeld.

De duurste autosleutel ter wereld

Het is de Koenigsegg Agera R die de (twijfelachtige?) eer heeft de duurste autosleutel ter wereld te hebben. Tenminste, dit speciale exemplaar. Het lijkt uiteraard meer op een juweel. Hij is geheel vervaardigd uit 40 karaats diamanten en platinum. En hij omvat ook een USB-stick. Hij is gemaakt door het New Yorkse bedrijf Optimal Innovative Solutions, een bedrijf dat je ook helpt als je je Spirit of Ecstasy (de beeltenis op de neus van een Rolls-Royce) niet exclusief genoeg vindt. Dit juweel dat toevallig ook je auto opent, kost alvast minstens € 225.000. Maar het is slechts een voorbeeldje. Er staan eigenlijk geen grenzen op de mogelijkheden. En daarmee wellicht evenmin op de prijs.