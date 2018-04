Lancia frist enige overblijvende model op

Door: BV

Lancia is eigenlijk al geen merk meer. Het is één model. Een reeks belachelijke beslissingen van Fiat-opperhoofd Marchionne hebben ertoe geleid dat alleen de kleinste Lancia van allemaal is overgebleven van een merk dat ooit tot de meest geavanceerde en vooruitstrevende uit de geschiendenis hoorde. Dat kleintje heet Ypsilon en hij is ‘nieuw’. We weten met z’n allen dat de autosector die term nogal ruim interpreteert en ja hoor, ook hier is hooguit sprake van enkele esthetische aanpassingen. Technisch wijzigt er helemaal niets.

Warme tinten

Het Italiaantje krijgt een nieuwe voorbumper en grille en er zijn nieuwe tinten voor in- en exterieur. Er wordt wat meer blinkend plastic (chroom) in het design ingewerkt en het gamma is herschikt zodat het nu uit de uitvoeringen Silver, Gold en Platinum bestaat.

Binnenin zijn er mooiere materialen, een beter afleesbaar instrumentenbord, een andere pookknop en een compleet nieuw ontworpen middenconsole. Tenminste, dat beweert het merk, maar er is geen beeld van. De duurdere versies krijgen nu een 5” scherm voor het infotainmentsysteem met een DAB radio, een aangepaste menustructuur en USB, Bluetooth en AUX aansluitingen.