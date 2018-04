Nieuwe Opel Astra meteen als break (Sports Tourer)

Door: BV

Monovolumes boeten aan populariteit in. Idem met conventionele berlines. SUV’s stijgen. Maar de break houdt goed stand. Je zou zelfs kunnen vermoeden dat de ruimste ‘normale’ auto van allemaal (want je krijgt eigenlijk meer bruikbaar laadvolume dan bij een monovolume of een SUV) aan belang wint. Meer dan voorheen het geval was, worden break-versies van nieuwe modellen van meet af aan leverbaar. Het is/was niet uitzonderlijk dat een break een jaartje achterloopt op de vier- of vijfdeursversie. Maar op het Autosalon van Frankfurt staan onder meer de Renault Talisman en Audi A4 meteen in twee koetswerkvarianten te blinken. En Opel doet het ook voor de nieuwe Astra.

Minder gewicht

Als de Astra zich ergens op mag verheugen, dan is het wel op z’n gewichtsbesparing tot 200kg. Dat heeft een zalvende werking op het weggedrag, de prestaties en het verbruik. En nochtans werd de Sports Tourer gedoopte break zeker niet kleiner. Opel belooft meer ruimte voor de voeten, de knieën, de ellenbogen én de kruin. En dan nog werd de laadcapaciteit met 80l vergroot. Er past nu tot 1.630l in. Een meer dan verdienstelijk volume dat je nu via een elektrische achterklep kan bereiken. Even onder de bumper schoppen is voldoende om die open te krijgen als je je sleutel bij hebt (optie). Je moet er je handen zelfs niet meer voor uit je zakken halen.

Ruime motorenkeuze

De instapversie van de Astra Sports Tourer weegt voortaan 1.263 kilogram, gemiddelde bestuurder incluis. Naast het platform zijn ook de aangeboden diesel- en benzinemotoren lichter geworden. Het palet komt overeen met dat van de vijfdeurs en dat betekent dat de keuze reuze is (het overzicht vind je hier). We stippen alleen nog even de gloednieuwe 1.6 Turbo aan. Goed voor 200pk en 300Nm en hiermee de krachtigste motor voor de nieuwe Astra-familie. Althans, zo lang de OPC-versie niet ten tonele is verschenen.

Rijden in 2016

Opel wil de orderboeken voor de Astra Sports Tourer zo snel mogeiljk openen. Logisch, want ruim de helft van de klanten opteert voor deze koetswerkvorm. Nog dit jaar zal je dus je hanenpoot kunnen zetten onder de bestelbon. Rijden kan echter pas tijdens het eerste kwartaal van 2016.