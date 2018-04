Opel Vivaro surft de herfst tegemoet

Door: BV

Eigenlijk surfen de golven beter in de lente of de nazomer. En dat weet Opel zo te zien ook, want dat stelt met de herfst voor de deur toch nog een Vivaro Surf Concept voor.

Gezelligheid troef

Natuurlijk is de kleurrijke Vivaro niet uitsluitend geschikt voor surfers. Grote, actieve gezinnen en vriendengroepen kunnen de surf-tekening op de flank waarschijnlijk ook wel appreciëren. Afhankelijk van de interieuropstelling is er plaats voor maximaal 6 personen inclusief sportuitrusting.

Handig is ook het railsysteem in de (gescheiden) kofferruimte. En de ruimte onder de tweede zitrij wordt over de volledige breedte benut als opbergruimte voor klein gereedschap. Maar Opel vindt dat het naast praktisch ook best gezellig mag zijn en het denkt dat blauw sfeerlicht daarbij helpt.

Speciaal voor surfliefhebbers is de Vivaro Surf Concept voorzien van een beugel op het dak, waarop een surfplank kan worden bevestigd.

Opel presenteert de Vivaro Surf Concept op de IAA in Frankfurt 2015 dat midden volgende week de deuren opent. En daar blijft het niet bij, want productieplannen liggen inmiddels op tafel.