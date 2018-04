Caterham Seven Superlight Twenty doet z'n naam eer aan

Door: BV

In 1996 lanceerde Caterham z’n eerste Seven Superlight. Dat is nu 20 jaar geleden en daarom trakteert de Britse nicheconstructeur zich op nog eens 20 modellen met die naam. Die kan je voor net geen 30.000 pond kopen. Een behoorlijke bom duiten voor een autootje dat nauwelijks koetswerk of uitrusting heeft en wordt aangedreven door een atmosferische 1.6 van Ford met (amper) 135pk. Maar wacht, want hij weegt nauwelijks 498kg. Superlight kleeft er niet zomaar op.

Net als het origineel

Zelf lak wordt niet toegepast. De koets is uitgevoerd in naakt aluminium. En je krijgt een hele reeks componenten in carbon. De neus, interieurpanelen, zetelframes en spatborden bijvoorbeeld. En omdat je in de sprint nog geholpen wordt door een zesbak met ultrakorte schakelwegen, haalt deze tweezitter met ‘amper’ 135pk 60Mph (of 96km/u) in 4,9 seconden. En de pret is pas over net voor je 200km/u per uur aantikt. Dit weekend wordt in Goodwood de prestigieuze Revival-meeting gehouden en daar gaat het model in première.