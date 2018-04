Borgward herrijst met BX7

Door: BV

Het is al tien jaar geleden dat de kleinzoon van voormalig Borgward-oprichter Carl F. Borgward het plan opvatte om het merk opnieuw leven in te blazen. Met de voorstelling van de BX7 op het Autosalon van Frankfurt is dat nu realiteit. Dat het lijkt te lukken is best opmerkelijk, want na een halve eeuw slaap, is de naam uiteraard wat weggedeemsterd uit het collectieve geheugen. Tussen 1939 en 1963 was het echter een grote naam. De Isabella was destijds het meest gelauwerde model van het bedrijf dat bekend was omwille van z’n technologie en design. En die speerpunten wil het merk ook nu weer naar voor schuiven.

Deze Borgward heeft spleetogen

De Borgward-propaganda heeft het nu over kleinzoon Christian die een all-star team van specialisten rond zich verzamelde. Zijn belangrijkste partner is Karlheinz L. Knöss, mede-eigenaar van Borgward en bovendien eigenaar van een internationaal strategisch consultancy-bureau. Knöss heeft onder meer bij GM en Daimler in de top gezeten en zodoende zijn sporen in de autobranche wel verdiend. Eveneens van groot belang is Ulrich Walker, voormalig manager bij Daimler en operationeel verantwoordelijk voor Borgward. Voor het design zal Einar Hareide verantwoordelijk zijn. De Noor heeft zijn sporen verdiend bij onder andere Volvo en Saab, maar heeft ook een indrukwekkende carriere bij Rolls-Royce Marine achter de rug. Hareide is 55 jaar en ziet uit naar het tekenen van innovatief ontworpen auto’s.

Maar waar komt het geld vandaan? Dat blijkt dan wel gewoonweg uit China te komen. Sterker nog… In Beijing wordt momenteel een gloednieuwe fabriek gebouwd waar vanaf eind 2015 de productie zal worden opgestart. China zal in het begin ook de primaire markt vormen, later in 2016 gevolgd door andere opkomende markten. Europa volgt later. Maak de optelsom en je hebt en Chinese eigenaar, een Chinese fabriek, een Chinese afzetmarkt en eigenlijk géén concrete plannen voor een Europese commercialisering. Deze Borgward heeft spleetogen.

Onduidelijkheid troef

Kijk naar de BX7 en je moet al van meet af aan stellen dat er van de belofte van een origineel design en toptechnologie niet zo veel in huis komt. Het ding ziet er gewoon uit als een dertien-in-een-dozijn-SUV. Modern, maar verre van origineel. En er is ook niet zo veel informatie over. Er wordt wat gepalaverd over plug-in-hybrides die 55km zuiver elektrisch kunnen rijden, maar onder de kap van de 4,71m lange BX7 zit een viercilinder benzinemotor die 241pk opwekt. Voorwielaandrijving is standaard, maar vierwielaandrijving wordt beloofd.

Minstens 2 nieuwe modellen per jaar

De BX7 geeft het startschot, maar Christian Borgward beloofd de komen de jaren 2 à 3 nieuwe modellen per jaar. Om dat te realiseren werken er in Duitsland en - hoofdzakelijk - China ruim 1.000 technici aan de ontwikkeling.