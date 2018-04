Kwestie van smaak. Mansory pimpt Mercedes S63 AMG

Door: ADD

De S-Klasse Coupé en 1000pk – dat is zoals een ijsje met extra slagroom. Voor sommigen is het de perfecte combinatie, voor anderen te veel van het goede. De tuner Mansory behoort duidelijk tot de eerste groep en stelt op het autosalon van Frankfurt al hun tweede 1000pk-S voor. En dit keer kreeg die de naam Black Edition.

1.000pk en 1.400Nm

De bijbehorende motorupdate van de "Black Edition" kenden we al van de "Diamond Edition" die in Genève stond te blinken. Net zoals toen namen de ingenieurs de 5.5-liter V8 biturbo uit de S63 AMG volledig uit elkaar en zetten hem met extra high-tech componenten opnieuw in elkaar. De turbolader, krukas, drijfstangen en lagers en vele andere details werden vervangen. Daardoor konden ze de motor van 585pk naar 1.000pk opdrijven en groeit het maximumkoppel tot een indrukwekkende 1.400Nm. De topsnelheid klimt van 250 naar een elektronisch begrensde 300km/u. De sprint van 0 naar 100km/u doet deze Black Edition in 3,2 seconden. De standaardversie heeft er 4,2 seconden voor nodig.

Meer downforce voor betere tractie

Gloednieuw, maar weinig verrassend is de het carbon-kleedje. Dat is dan ook het favoriete stofje van de tuner, hij produceert het overigens zelf. Mansory maakt zo vaak als kan gebruik van het lichtgewicht en dure materiaal: frontsplitter, spiegelbehuizingen, achterspoiler, achterbumper in diffuser look… Het moet er niet alleen stoer uitzien, maar ook de wegliggen beter op maken.

Voor voldoende koude lucht onder de kap zorgen twee inhammen in de carbon motorkap. Daarnaast staat de Black Edition op 22-inch aluminium velgen met 255/30 banden vooraan en 295/25 achteraan. In vergelijking met de standaardversie wordt de Black Edition met zijn nieuwe spatborden, wielkasten en schorten vijf centimeter breder. De vier uitlaatpijpen zijn gemaakt van roestvrij staal.

Zes stuks

Mansory hoopt in het totaal zes exemplaren van de Black Edition te verkopen. Tegen welke prijs? Dat blijft een mysterie.