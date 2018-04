Smart Forsix terroriseert Frankfurt

Door: BV

Een Smart Fortwo is 2,69m lang. Normaal gezien. Maar een Duitse limousineservice vond het nodig om de kleine stadsrakker uit te rekken tot 5,5m, er een vleugeldeur in te verwerken, een champagnebar en zitruimte voor zes personen te voorzien en het geheel te laten rusten op zes 18” velgen.

Madeforsix

De Smart is ‘madeforsix’ gedoopt. Dat komt niet helemaal overeen met de officiële Smart-naamgeving. Dat zou ‘Forsix’ moeten zijn, zoals in de titel. Maar de Duitsers van ‘Limouzine’, die deze creatie in bedrijf nemen, hadden wellicht geen zin in een legale veldslag met Daimler.

De aandrijving van de behoorlijk uitgerokken, maar nog steeds even smalle creatie, komt van een motortje met 120pk. We verwachten dus geen verschroeiende acceleraties. Limouzine zal hem volgende week in en om het Autosalon van Frankfurt in de kijker proberen rijden.