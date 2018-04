Seat belooft 4 nieuwe modellen in 2 jaar waaronder dit

Door: BV

Seat is al lang het zorgenkindje van het Volkswagen-concern. Maar sinds dit jaar wist het bedrijf weer (bescheiden) winstcijfers op te laten tekenen. En op de hielen daarvan volgt de aankondiging om de komende twee jaar met vier nieuwe modellen te komen. En als we de geruchten in de wandelgangen mogen geloven, worden daarin de monovolumes zoals de Altea en Altea XL opzij geschoven ten voordele van SUV’s.

Er staat er alvast eentje als concept car in Frankfurt, deze Cross Sport concept. De eerste teasers suggereren alvast een potig aangekleed model dat nogal wat overeenkomsten vertoont met de driedeurs Seat Leon. Op meer nieuws moeten we alvast niet lang wachten, dinsdag opent de beurs al voor de pers en uiteraard is Auto55.be daar ook van de partij.