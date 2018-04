Eindelijk onthuld: Jaguars eerste SUV F-Pace

Door: BV

Al twee jaar lang heeft Jaguar het publiek voorbereid op een auto die hoog op poten staat. En na een schier eindeloze teasercampagne is hij er nu eindelijk: de F-Pace. Maar dat betekent niet dat de bevalling zonder slag of stoot verloopt. Om te beginnen liet Jaguar de eerste SUV uit z’n geschiedenis voor het eerst zien door er tijdens de officiële onthulling een echte 360° looping mee te rijden. Een knappe stunt die echter niet kan verhullen dat de Britten nog altijd niet goed weten wat de F-Pace nu eigenlijk écht hoort te zijn. Ze hebben het de ene keer over een ‘performance SUV’ en de andere keer weer over een crossover die wat hoger op poten staat.

Tussen segmenten in

Haal je lintmeter boven en je leert dat de F-Pace 4,7m lang is en op net geen 2,90m wielbasis staat. Die laatste is erg vergelijkbaar met die van de recent voorgestelde XF, waar hij weinig verrassend de architectuur mee deelt, maar hij is wel ruim 20cm korter. En daardoor is hij bijvoorbeeld wat groter dan een BMW X3 of X4, Mercedes GLC of Volvo XC60 maar kleiner dan pakweg een GLE, X5 of XC90.

Dol op aluminium

Liefst 80% van de structuur van deze nieuweling bestaat uit aluminium. En dat betekent dat je minder kilo’s meezeult. Dat is natuurlijk relatief, want de massa bedraagt nog steeds 1,7 ton, maar het is voldoende om het gros van de concurrenten naar de kroon te steken. En door die (relatief) beperkte massa, wordt hij ook schoon. Een tweeliter diesel met 180pk zou niet meer dan 120g/km CO2 uitstoten. En daarmee zijn we naadloos bij de motoren aangekomen. Dat zijn er vijf.

Aftrappen doet de F-Pace dus met de eerdergenoemde viercilinder-diesel. Deze is de met AWD of louter voorwielaandrijving verkrijgbaar. Voor wie meer dieselkracht wil, is er een 3.0 liter V6 met 300pk. Benzinerijden kan met een tweeliter viercilinderturbo, goed voor 240pk of twee versies van de inmiddels bekende 3.0 V6 (uit de F-type). De lichtste levert 340pk, de andere 380pk. Voor die laatste wordt een sprinttijd van 5,1 seconden en een top van 248 km/u opgegeven.

Inzetten op infotainment

Om ook de moderne automobilist te bekoren stopt Jaguar de F-Pace vol snufjes. Zowel op het gebied van multimedia als veiligheid. In het centrum van het dashboard prijkt daarvoor het nieuwe 10,2 inch InControl Touch Pro-infotainmentsysteem (dat wordt binnenkort als optie leverbaar op XE en XF) dat ook deels via het digitale instrumentarium te bedienen is. Het virtuele insturmentarium heeft een diameter van 12,3 inch. We kennen het al van bij Land Rover en daar lijkt het dan ook een beetje op.