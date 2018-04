Audi E-tron Quattro is realiteit in 2018

Door: BV

De Audi E-Tron Quattro hoort een concurrent te worden voor een model à la BMW X6. En dus ook voor de Mercedes GLE. Het lijkt er echter nu al op dat Audi zich een minder extreme koetswerkvormgeving zal aanmeten dan bovenstaande concurrenten. Maar dat is zeker niet het enige verschil. Wanneer dit model als Q6 in de catalogus komt, zal je - zeker in eerste instantie- alleen voor een elektromotor kunnen kiezen. Met een elektrische architectuur die helemaal klaar is voor de Autobahn, zo klinkt het. De lat ligt hoog: Audi wil elk jaar 45.000 klanten voor het model vinden. Mocht dat aantal niet gehaald worden, dan is het blijkbaar ook mogelijk om verbrandingsmotoren in te bouwen.

Half uur laden, 400km rijden

In de conceptcar liggen drie elektromotoren: eentje voorin, twee achterin. Volgens ontwikkelingschef Ulrich Hackenberg wil Audi met die drie motoren stevige prestaties bereiken. Naar 100 km/u sprinten moet in 4,6 seconden mogelijk zijn en de topsnelheid ligt op 210 km/u. Hij laat bovendien weten dat de accuset een actieradius van 500km mogelijk maakt. En dat je na een half uur snelladen weer 400km kan rijden. Al die cijfers zijn volgens Hackenberg niet puur theorie, maar ook in de praktijk haalbaar. Maar… eerst zien, dan geloven.

Actieve aerodynamica

Om de prestaties in de vorige alinea neer te zetten wekken de verschillende elektromotoren samen tot 435pk en 800Nm op. Om zo efficiënt mogelijk met de elektriciteit om te gaan is actieve aerodynamica toegepast. Beweegbare carrosseriedelen kunnen zo worden ingesteld dat er naar wens koeling naar de motoren gaat of de auto zich zo glad mogelijk door de lucht snijdt. Dat hebben we vandaag nog gehoord - bij deze Mercedes Concept IAA. Audi stoeft met een luchtweerstandscoëfficient van 0,25. Ook erg laag (maar niet zo laag als deze Mercedes).