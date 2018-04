Nieuwe Infiniti Q30 is origineel verklede Mercedes A-Klasse

Door: BV

Op het Autosalon van Frankfurt stelt Infiniti de Q30 voor. Dat is een hatchback die de doorbraak van het merk in Europa moet forceren. En liefst ook elders ter wereld, want het model zal zowat heel de planeet rond verkocht worden. Om trendy te zijn, staat hij ook een tikkeltje hoger op z’n poten. Daarom mag die claimen een crossover te zijn.

Waar is die Mercedes?

Tussen de voor- en achteras zit een afstand van 2,70m. Dat is identiek aan die van de Mercedes A-Klasse. Voorwaar geen toeval, want deze Japanner is meer dan een beetje op die Duitser gebaseerd. De rest van de afmetingen verdoezelen de oorsprong een beetje, want de Q30 is 13cm langer dan de A en ook een stukje breder. Dat vertaalt zich overigens niet allemaal in fantastische binnenmaten. De koffer van 368 liter is bijvoorbeeld eerder gemiddeld.

Het motorgamma kent veel raakvlakken met dat van de A-klasse (lees: is nagenoeg identiek), te beginnen met de 122pk en 200Nm sterke 1.6-benzine. Wie meer vermogen wenst, kan deze viercilinderturbo ook krijgen met 156pk en 250Nm en nog meer kracht is er met een tweeliter, goed voor 211pk en 350Nm. Liever dieselen? Dat kan. Er is keuze uit een1.5 liter met 109pk (ook uit de Mercedes, maar origineel afkomstig van Renault, Nissan en zelfs Dacia) of een 2.2 liter met 170pk en 350Nm, bekend van de Q50. Schakelen kan via een manuele 6-bak of een 7-traps automaat.

Sporen van de A-Klasse vind je ook aan de binnenkant. Infiniti heeft nog de moeite gedaan om de middenconsole bijna geheel te herontwerpen, maar de knopjes in de deurpanelen zijn gewoon overgenomen.

Hij zal er snel zijn!

Infiniti staat te popelen om de Q30 op de Europese markt los te laten. En daarom zal hij nog voor de jaarwisseling bij de dealers arriveren. Voor prijzen is het nog te vroeg.