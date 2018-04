Seat Cross Sport: voor de niche binnen de niche

Door: BV

Eigenlijk kunnen we in één zin omschrijven wat de Seat Cross Concept exact is. Dat is een driedeurs Leon Cupra die is aangekleed als de stoere Leon X-Perience.

Inzetten op crossovers

Seat heeft geen al te beste keuzes gemaakt in het verleden. Het bedrijf probeerde eerst met snelle hatchbacks (bij voorkeur uitgevoerd in een fel gele tint) de jeugd te paaien, om meteen daarna een gamma van monovolumes op de markt te zetten. En die verkopen momenteel voor geen meter meer. Tussendoor trachtte het merk nog eens met een oude Audi A4 - de Exeo - extra kopers te lijmen. En die is inmiddels ook stilletjes afgevoerd. Maar er is weer een plan. Crossovers en SUVs zijn nu de toekomst. Daar is overigens de ganse sector het over eens. En Seat is er als de kippen bij een driedeurs te voorzien van een stoer uiterlijk. Voorlopig nog als concept, maar misschien ooit realiteit.

De Cross Sport weet in elk geval behoorlijke prestaties neer te zetten. Het vermogen bedraagt 300pk, nog eens 10 meer dan de 'vernieuwde' Cupra en de sprint naar 100 km/u verloopt in 4,9 seconden. De 2.0 liter turbomotor is gekoppeld aan een DSG-bak. Daarna zit er een Haldex-koppeling die het vermogen over de vier wielen verdeelt.