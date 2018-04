VW Tiguan GTE rijdt elk jaar 1.000km gratis

Door: BV

GTE is het label dat Volkswagen op z’n stopcontact-hybrides kleeft. Er bestaat al een Golf GTE en Passat GTE. En er komt in de loop van volgend jaar een GTE-variant van de gloednieuwe Tiguan bij. Die staat nu al in Frankfurt als concept car.

1,9l/100km

De Tiguan koppelt een 150pk sterke 1.4l TSI benzinemotor aan een elektromotor. Samen zijn die goed voor 218pk. Ondanks het extra gewicht van de accu kan de combinatie de koets toch naar 100km/u stuwen in 8,1 seconden. En omdat de Tiguan 50km elektrisch kan rijden, kan hij ook pronken met een verbruiksgemiddelde van 1,9l/100km of amper 42g CO2/km.

100km voor niets

In tegenstelling tot de eerder genoemde Golf en Passat, heeft de Tiguan zonnecellen op z’n dak. De oppervlakte is niet zo groot, dus mirakels hoef je er niet van te verwachten. Maar Volkswagen becijferde toch dat ze goed zijn voor zo’n 1.000 gratis kilometers per jaar.