C-HR Concept: Toyota wil ook een Juke

Door: BV

Als de kippen, zo was Nissan erbij in het segment van de compacte SUV’s. En er wordt door de andere constructeurs al jaren jaloers gekeken naar het succes van die origineel ogende Juke. Toyota wil dat ook wel. Een jaar geleden stelde het daarom op het Autosalon van Parijs al eens een C-HR Concept voor en nu staat daarvan op het Autosalon van Frankfurt een evolutie.

Nieuwe architectuur

Het lijnenspel van de C-HR kent meer messneden dan een gemiddelde besteklade. Onderhuids zit een hybride aandrijflijn. Bij Toyota en Lexus staat dat zo ongeveer gelijk aan prestaties die in niets lijken op de uitstraling, maar hier is grondig aan gewerkt. De benzinemotor is 40% efficiënter en de batterij en elektrische motor zijn nieuw ontwikkeld. De accu blijft echter van het nikkel-metaalhydride-type. Lithium-ion is nog altijd te geavanceerd (lees: te duur) voor Toyota. Alles is opgebouwd bovenop een nieuw onderstel - een variant op dat van de nieuwe Prius (die ook in Frankfurt staat te blinken).

Twee extra deuren

Je mag er niet aan denken dat je op 21-duims lichtmetaal met nauwelijks rubber omheen de stadsjungle in moet. Of dat je moet parkeren met zo’n grote C-stijlen. En toch is deze C-HR al een stuk praktischer dan die van een jaar geleden. Hij kreeg bijvoorbeeld twee extra deuren.

Volgend jaar is hij er

Voor het tot serieproductie komt, lijkt Toyota nog wel wat werk te hebben. De Japanners schieten dus maar beter op. De productieversie moet in maart van volgend jaar uit de fabriekshallen rollen.