N Vision GT: zie Hyundai eens dromen van Le Mans

Door: BV

Hyundai vervoegt de lange lijst van merken die speciaal voor videogame Gran Turismo 6 op Playstation 3 een auto uit z’n duim zoog. Dit is de N 2025 Vision GT.

Zin in Le Mans?

Volgens Hyundai weegt z’n Vision GT 972kg dankzij een monocoque in kunststof die met carbon is verstevigd. De aandrijving komt van een waterstof-hybride-systeem dat 871pk opwekt. Twee brandstofcellen voorzien 670pk en gedurende korte tijd kan nog eens 201 extra paardenkrachten losgelaten worden. Dat is vermogen dat bij het remmen is gerecupereerd. Dat gebeurt allemaal via elektromotoren die in de wielen zijn ingebouwd. In theorie.

Wie de N 2025 Vision GT wil aangapen, zakt de komende week best af naar het Autosalon van Frankfurt. Het is overigens niet de enige 'Vision GT' die daar uit het computerscherm is gestapt. Je kan er ook de Bugatti Vision GT gaan bekijken.

Wat duidelijk is, is dat Hyundai gekozen heeft voor een ontwerp dat duidelijk hint naar de LMP1-racewagens die uitkomen in de Le Mans endurance-raceklasse. Je kan je dus de vragen stellen of Hyundai zin heeft in een Le Mans-avontuur.