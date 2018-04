In detail: de nieuwe Suzuki Baleno

Door: BV

Suzuki hoef je niet te leren hoe ze een compacte auto bij mekaar moeten vijzen. Het bedrijf is een echte specialist. En dat merk je ook aan de Baleno. Die is weliswaar 15cm langer dan de Swift, maar hij duikt nog altijd onder de 4 meter. Daarmee is de nieuwe Japanner een fractie kleiner dan bijvoorbeeld een Kia Rio of Renault Clio. Al zie je dat niet terug in de standaard bagageruimte. Die meet namelijk 355 liter, een riante hoeveelheid voor een B-segmenter.

De lichtste van allemaal

De Baleno heeft ook op vlak van gewicht een streepje voor op z’n concurrenten. Niet meer dan 900 kilogram zet de lichtste versie op de weegschaal. Dat is tientallen kilo's onder het gemiddelde en – des te knapper – net zoveel als de (kleinere) Swift. De Japanners geven aan dat dit vedergewicht is bereikt dankzij een nieuw ontwikkeld platform.

Kleine motoren

In zo’n vedergewicht hoef je natuurlijk geen grote motoren te proppen. Je zal kunnen kiezen uit twee compacte benzines. De 1.0 BoosterJet behoort tot een nieuwe generatie Suzuki-motoren met directe inspuiting en turbo. Deze 112pk sterke éénliter koppelt volgens het merk zuinigheid aan kracht en souplesse. Daarnaast is de Baleno leverbaar met de uit de Swift bekende 1.2 DualJet benzinecentrale. Die is goed voor 90pk. Suzuki koppelt de motor aan haar SHVS techniek. SHVS staat voor Smart Hybrid Vehicle by Suzuki, een systeem dat de energie die vrijkomt bij het remmen opslaat in een lithium-ion accu waarmee elektronische componenten gevoed kunnen worden.

Lage uitstoot

De accu van bovenstaande SHVS-systeem zorgt ook de startstroom. En het zorgt zelfs voor een beetje ondersteuning bij het accelereren. Dat alles moet de Baleno een erg lage CO2-uitstoot en weinig verbruik opleveren, maar exacte cijfers daarover zijn nog niet bekend.

Rijden in de lente

De nieuwe Baleno staat naar verwachting in april 2016 in de showroom. Meer informatie, waaronder prijzen en exacte uitvoeringen worden rond de marktintroductie bekend gemaakt.