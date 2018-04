Daimler-topman ziet opportuniteit in vluchtelingencrisis

Door: ADD

Dieter Zetsche, topman van Daimler ziet in de recente toestroom van vluchtelingen een kans voor de economische ontwikkeling in Duitsland. “Meer dan 800.000 mensen die onze hulp nodig hebben opnemen, is ongetwijfeld een Herculesopdracht voor Duitsland”, zei Zetsche maandagavond in de aanloop naar de IAA in Frankfurt. “Maar in het beste geval kan het ook een fundament vormen voor het volgende Duitse economische wonder - net als de miljoenen gastarbeiders die in de jaren 1950 en 1960 een zeer belangrijke bijdrage geleverd hebben aan de uitbreiding van de Bondsrepubliek.”

Natuurlijk is niet elke vluchteling een briljant ingenieur, monteur of ondernemer, aldus Zetsche. Maar wie zijn hele leven achter zich laat, is zeer gemotiveerd. "Precies naar die mensen zijn we op zoek bij Mercedes en overal in ons land. Wie aan de toekomst denkt, zal hen niet wegsturen.”