BMW-baas valt flauw tijdens persconferentie IAA 2015

Door: BV

De aanloop naar een autosalon levert de constructeurs uiteraard een hoop extra werk en stress op. Bij BMW hoort die eigenlijk mee te vallen, want dat bedrijf pakt toch beduidend minder groots uit in Frankfurt dan enkele andere Duitse grootmachten. Maar de verplichtingen in en om de beurs waren er niettemin te veel aan voor BMW-baas (CEO) Harald Krüger. Die viel flauw tijdens de persconferentie. Die werd daarop afgebroken.

Krüger werd door twee mannen van het podium geholpen. Het Duitse merk gaf aan dat de persvoorstelling misschien op een later tijdstip nog eens wordt overgedaan. CEO Harald Krüger wordt inmiddels onderzocht. De reden waarom hij onderuitging is onbekend.