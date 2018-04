SsangYong is creatief met nieuwe Tivoli

Door: BV

De compacte SUV Tivoli moet SsangYong weer op de kaart zetten. En de eerste indrukken wijzen op een missie met slaagkansen. Om de aandacht van de consument nog wat langer vast te houden presenteert het Zuid-Koreaanse merk in Frankfurt twee variaties: de XLV-Air en de XAV-Adventure.

De eerste mag je gerust gezien als een extra grote variant van de Tivoli. Maar voor nu is diens naam nog een afkorting van eXciting smart Lifestyle Vehicle. Tot ergens in de tweede helft van 2016, want dan moet de XLV-Air als productiemodel in de showrooms staan.

Niet voor 7?

We hadden zelf ook ingezet op een extra zitrij, maar de ‘Tivoli+4 lijkt nu toch geen zevenzitter te worden. Het wordt een praktischer model met meer bagageruimte. Net als de gewone Tivoli komt die met een 1.6 benzine en 1.6 dieselmotor op de markt, met keuze uit een handbak of zestraps automaat en voor- of vierwielaandrijving.

Simultaan met de XLV-Air presenteerde SsangYong ook een ander 'Air-' concept. Dit tweede studiemodel, officieel XAV-Adventure geheten, schijnt licht op wat mogelijk de nieuwe Korando kan zijn, bedoeld voor een actieve, jonge doelgroep. Vandaar de geblokte proporties en mannelijke stijl, aldus het Koreaanse merk dat tevens aangeeft dat stijlkenmerken van de XAV sowieso op toekomstige modellen terug te vinden zullen zijn.

Open rijden

SsangYong kiest voor een originele aanpak van de dakconstructie. Die combineert panelen in koolstof met een stoffen kap. Die kan uiteraard opengevouwen worden. En daarmee geeft de XAV-Air de indruk mee te willen doen met een potentiële trend in autoland: SUV-cabrio.

Qua aandrijving is er gekozen voor een 1.6 liter motor gekoppeld aan een elektrisch E-4WD-systeem dat de XAV hybride maakt. Achteraan zijn twee elektromotoren ingebouwd. De software geeft de keuze tussen twee rijmodi: een zuinige of een prestatiegerichte modus.