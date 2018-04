Meer over de nieuwe Renault Megane

Door: BV

Enkele weken geleden gunde Renault al een eerste blik op de nieuwe Mégane en loste het de eerste details. Vandaag beleeft de nieuwe en o zo belangrijke middenklasser van het merk z’n debuut op het Autosalon van Frankfurt en zijn er meer gegevens.

LEDs in de neus

De Mégane is niet de enige middenklasser die debuteert op de beurs in Duitsland. Je ziet er bijvoorbeeld ook een vernieuwde Seat Leon en een nieuwe Opel Astra. Twee auto’s die verkrijgbaar zijn met LED-koplampen. En ook deze Renault doet dat kunstje. LED-staartlichten zijn ook standaard en bij deze Renault staan ze voortaan ook altijd aan.

Binnenin is er meer lekkers. Een inklapbaar head-up-display in kleur, een 7” digitaal instrumentarium en een R-Link-infotainmentysteem met aanraakgevoelig scherm in de middenconsole. Zaken die we al zagen op de Kadjar en Espace. Hoe groot het scherm is, zal afhangen van hoeveel centen je uitgeeft. 7” is standaard, 8,7” kost je extra.

Warme kleuren

Aan de binnenzijde zet Renault in op sfeer. Dat moet blijken uit de zachte materialen, de warme tinten en de sfeervolle details zoals smalle stroken accentverlichting met instelbare kleuren. En Renault zegt dat er veel tijd kroop in het perfectioneren van de zetels. Maar er zijn alleen zwarte uitvoeringen, vijf verschillende nog wel, met telkens kleine variaties in tint. Voor de topversies doet velours zowaar z’n herintrede. Het wordt gecombineerd met verwarmbare zetels, elektrische lendensteunregeling en - voor de bestuurder - zelfs massagefunctie. En terwijl de elektromotoren je lijf kneden, worden je trommelvliezen door luidsprekers van Bose verwend.

Beetje groter

De Mégane groeide, maar niet erg veel. Voortaan meet de auto 4,4 meter in lengte en 1,45 meter in de hoogte. Over de breedte doet Renault geen uitspraken en dus nemen we maar aan dat die gelijk is gebleven. Maar de wielbasis nam wel toe tot 2,67 meter. Dat zou de grootste spreidstand in z’n klasse moeten zijn. De bagageruimte van 384 liter geldt dan weer als de op één na de grootste in het C-segment.

Elektronische snufjes

Renault propt meer veiligheidssnufjes dan voorheen in de Mégane. Adaptieve cruise control, automatisch noodremhulpsysteem, rijstrooksignalering, Safe Distance Warning en een waarschuwingssysteem voor de overschrijding van de maximumsnelheid gecombineerd met verkeersbordherkenning (Traffic Sign Recognition). Verder is er nog Blind Spot Warning, grootlichtassistentie en Easy Park Assist voor automatisch parkeren.

Lekker schizofreen

Alsof het onmogelijk is één goede afstelling voor een auto te vinden, biedt ook Renault vijf rijmodi aan. Sport, Normal, Comfort, Perso en Eco. De software rommelt dan telkens met de gaspedaalrespons, motorsturing, schakeltijden (als je de optionele automaat koos) en zelfs de interieurverlichting en de massagefunctie. Kies je voor de voorlopig sportiefste uitvoering - Mégane GT - en je kan ook 4Control vierwielbesturing krijgen.

De motoren

De Mégane trapt af met drie benzines en twee diesels. De TCe 100 is bij de benzines de instapper, gevolgd door de 130pk sterke versie van die motor. Topper is de GT-uitvoering met 205pk en standaard EDC-automaat met dubbele koppeling. Dieselen kan in eerste instantie met 100 of 130pk. In een later stadium volgt er een 165pk sterke versie en begin 2017 staat er een 'Hybrid Assist'-dieselmotor op het programma. Deze motor moet een NEDC-normverbruik van minder dan 3,0 l/100 km en een CO2-emissie van maximaal 76 g/km realiseren. Wellicht, want de cijfertjes zijn nog voorlopig.